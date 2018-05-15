Далай-лама рассказал, как победить депрессию

Нью-Дели, 15 мая. Главная причина депрессии в современном мире — материалистическая направленность системы образования, и ее изменение на основе преподавания «гигиены эмоций» может стать лучшим лекарством от охватившей человечество болезни, заявил далай-лама.

По итогам встречи с ведущими российскими учеными лидер тибетского буддизма отметил, что сегодня с депрессией люди сталкиваются во всех странах. По его мнению, это связано с тем, что «современное образование носит слишком явную материалистическую направленность».

В интервью РИА Новости он уточнил, что прошедшие через эту систему образования люди строят свою жизнь вокруг материальных ценностей. В итоге, сталкиваясь с эмоциональными проблемами, они не знают, как их решать.