Меню
Общество
Далай-лама рассказал, как победить депрессию
Украина
«Патрульная полиция Крыма» начала свою работу на Украине
Следующая новость
Загрузка...

    Далай-лама рассказал, как победить депрессию

    35

    Далай-лама рассказал, как победить депрессию

    Нью-Дели, 15 мая. Главная причина депрессии в современном мире — материалистическая направленность системы образования, и ее изменение на основе преподавания «гигиены эмоций» может стать лучшим лекарством от охватившей человечество болезни, заявил далай-лама.

    По итогам встречи с ведущими российскими учеными лидер тибетского буддизма отметил, что сегодня с депрессией люди сталкиваются во всех странах. По его мнению, это связано с тем, что «современное образование носит слишком явную материалистическую направленность».

    В интервью РИА Новости он уточнил, что прошедшие через эту систему образования люди строят свою жизнь вокруг материальных ценностей. В итоге, сталкиваясь с эмоциональными проблемами, они не знают, как их решать.

    «Так что проблема — в современной системе образования. Я считаю, в нее необходимо включить уроки работы с эмоциями. Подобно тому, как мы учим детей гигиене тела, нужно преподавать им и гигиену ума, эмоций», — пояснил далай-лама. 

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.