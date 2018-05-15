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Совфед обсудит поправки в закон, призванный защитить дольщиков
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    Совфед обсудит поправки в закон, призванный защитить дольщиков

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    Совфед обсудит поправки в закон, призванный защитить дольщиков

    Москва, 15 мая. С 1 июля должны вступить в силу поправки в законодательство, которые гарантируют участникам долевого строительства получение жилья. Во вторник на совещании в Совете Федерации обсудят актуальные вопросы, связанные с нововведением.

    Одним из спорных пунктов стал принцип «один застройщик — одно разрешение на строительство», согласно которому компании, не достроившей дом, не дадут разрешение на постройку другого. 

    Некоторые эксперты полагают, что нововведение сузит конкуренцию в строительном бизнесе, поскольку есть риск ухода с рынка малых и средних компаний. А это, в свою очередь, может поднять цены на жилье. 

    Как сообщает «Парламентская газета», застройщики подготовили проект изменений, который позволит отказаться от принципа «одна компания — одно разрешение». Один из вариантов, который предлагается профессиональным сообществом — перенести сроки вступления в силу спорных поправок с тем, чтоб апробировать их действие в рамках пилотного проекта.

    Глава Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов подчеркнул, что ситуация действительно складывается непростая, поскольку необходимо учесть интересы дольщиков, застройщиков и государства, которое отвечает за стабильность рынка строительства. 

    Автор: Олеся Волкова
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