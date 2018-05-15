Главное преимущество F-22 будет бесполезно в бою с Су-57 – The National Interest

Вашингтон, 15 мая. В случае боя с новейшим российским истребителем Су-57, американский самолет F-22 Raptor может лишиться своего главного преимущества – незаметности в воздухе. Об этом пишет американское издание The National Interest.

Истребитель ВВС США F-22 Raptor является одним из лучших боевых самолетов, однако после того, как российский Су-57 получит новый двигатель второго этапа, он станет достойным конкурентом для американского самолета. По мнению американских экспертов, всеракурсное управление вектором тяги даст российскому самолету серьезное преимущество в гипотетическом бою с истребителем ВВС США.

«Незаметность в воздухе, которая всегда считалась важным преимуществом F-22, может оказаться бесполезной в бою с российским самолетом. Су-57 оснащены системой радиоэлектронного подавления с технологией цифровой памяти высоких частот, которые могут ослепить активные радары американского истребителя», – добавили эксперты.

Издание подчеркнуло, что системы, которыми будут оснащены оба самолета, достаточно схожи, поэтому однозначно определить исход боя на данный момент невозможно. Эксперты отметили, что очень много будет зависеть от того, каким самолетом управляет более опытный и умелый пилот.