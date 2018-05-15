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Армия и полиция Израиля переведены в режим повышенной готовности
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    Армия и полиция Израиля переведены в режим повышенной готовности

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    Армия и полиция Израиля переведены в режим повышенной готовности

    Тель-Авив, 15 мая. Израильская армия, полиция и спецслужбы переведены в режим повышенной готовности на фоне масштабных палестинских волнений, сообщает пресс-служба премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

    После столкновения израильских военных с протестантами на границах сектора Газа, Нетаньяху провел совещание с главами силовых структур. При этом он заявил, что «решительные действия армии и сил безопасности предотвратили нарушение границ Израиля».

    Армия обороны Израиля, Общая служба безопасности и полиция переведены в режим повышенной готовности.

    Столкновения между палестинцами и военными Израиля в секторе Газа проходят на фоне открытия посольства США в Иерусалиме. Израильские солдаты ведут огонь на поражение по участникам протестов. Согласно последним данным, жертвами стали 55 человек. 

    Армия и полиция Израиля переведены в режим повышенной готовности

    Белый дом и МИД Израиля возложили ответственность за гибель палестинцев в секторе Газа на движение ХАМАС.

    Во вторник палестинцы будут отмечать 70-ю годовщину Накбы — национальной катастрофы, начала оккупации и скитаний сотен тысяч арабских беженцев. В связи с этим ожидается новая волна протестов.

    Автор: Олеся Волкова
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