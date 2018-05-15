Лавров обсудит с филиппинским коллегой выполнение договоренностей Путина и Дутерте

Москва, 15 мая. Главы МИД РФ и Филиппин Сергей Лавров и Алан Питер Кайетано проведут во вторник переговоры в Москве. Ожидается, что стороны обсудят выполнение договоренностей, достигнутых лидерами двух стран в предыдущем году.

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, министры собираются обсудить «состояние и перспективы наращивания российско-филиппинских связей с акцентом на реализацию договоренностей» по итогам встреч президента Филиппин Родриго Дутерте и президента РФ Владимира Путина в 2017 году.

Приоритетное внимание будет уделено развитию военного и военно-технического сотрудничества, включая поставки на Филиппины российской продукции военного назначения.

Как напоминает ТАСС, в октябре 2017 года министры обороны Сергей Шойгу и Дельфин Лорензан подписали соглашения о военно-техническом сотрудничестве, в рамках которого Россия направила партию гранатометов филиппинцам.

Позднее Путин на встрече с Дутерте заявил, что Москва готова «развивать отношения, в том числе и в военной сфере, военно-технической области».