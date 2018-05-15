Сирия: в Астане продолжается девятый раунд переговоров по урегулированию в стране

Астана, 15 мая. В этот вторник в Астане начнется второй день работы девятого раунда переговоров по урегулированию в Сирии. По завершению переговоров, скорее всего, будет подписан итоговый документ, сообщил специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Консультации между делегациями состоялись в Астане в этот понедельник, а во вторник должно пройти пленарное заседание с участием всех сторон переговоров, в том числе – стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) и представителей правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции.

Делегация ООН под руководством спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, а также делегация Иордании, выполняют роль наблюдателей на переговорах.

По словам Лаврентьева, на данный момент нельзя сказать, когда состоится десятый раунд астанинских переговоров. Тем не менее, спецпредставитель президента РФ по Сирии заверил журналистов, что он точно состоится. Он также добавил, что не исключает трансформации переговоров по урегулированию – например, большего смещения в сторону решение гуманитарных вопросов в Сирии.