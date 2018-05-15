Путин примет участие в открытии автомобильной части Крымского моста

Москва, 15 мая. В этот вторник состоится торжественная церемония открытия автомобильной части Крымского моста. Как сообщает пресс-служба Кремля, в ней примет участие президент России Владимир Путин.

«Глава государства ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив», – сообщили в пресс-службе Кремля.

Первым по Крымскому мосту проедут его строители. Как сообщается, в мероприятии примут участие ведущие специалисты из мостоотрядов разных регионов страны.

Автомобильное движение по мосту будет открыто уже в среду, 16 мая. Отмечается, что это на полгода раньше срока, предусмотренного государственным контрактом.

В этот понедельник Крымский мост был «проинспектирован» талисманом строителей котом Мостиком. Кот преодолел всю автодорожную часть моста. Отмечается, что Мостик тоже будет присутствовать на торжественном открытии моста вместе со строителями и президентом. Ранее в официальном Twitter-аккаунте Крымского моста был опубликован список из десяти советов туристам, направляющимся в Крым. Совет номер 3 рекомендовал запастись креветками, чтобы было чем угощать кота Мостика.

Крымский мост станет самым протяженным мостом в России – его длина составит 19 километров. Он соединит Крымский полуостров и Краснодарский край.