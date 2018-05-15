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Нефть марки Brent подорожала до 78 долларов за баррель впервые с осени 2014 года
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    Нефть марки Brent подорожала до 78 долларов за баррель впервые с осени 2014 года

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    Нефть марки Brent подорожала до 78 долларов за баррель впервые с осени 2014 года

    Москва, 15 мая. В понедельник стоимость североморской нефти Brent обновила многолетний максимум, закрепившись выше уровня 78 долларов за баррель, достигнув отметки 78,14 долларов, свидетельствуют данные торгов.

    Последний раз выше 78 долларов нефть Brent торговалась 26 ноября 2014 года.

    Повышение цены на нефть оказало положительное влияние на рубль. В ходе торгов курс доллара на Московской бирже опускался до отметки 61,59 рублей. 

    Ключевым фактором роста цен на нефть остается решение США о выходе из ядерной сделки с Ираном. Еще одним фактором стал опубликованный в понедельник ежемесячный доклад ОПЕК о ситуации на рынке сырья, в котором был увеличен прогноз роста спроса на нефть в мире по итогам текущего года.

    Автор: Олеся Волкова
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