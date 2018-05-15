Меню
Украина
Киев отозвал из Германии консула, подозреваемого в антисемитизме 
Украина
«Патрульная полиция Крыма» начала свою работу на Украине
Следующая новость
Загрузка...

    Киев отозвал из Германии консула, подозреваемого в антисемитизме 

      /  Обновлено: 
    87

    Киев отозвал из Германии консула, подозреваемого в антисемитизме 

    Киев, 15 мая. МИД Украины отозвал украинского консула в немецком Гамбурге Василия Марушинця, подозреваемого в антисемитских высказываниях, сообщил глава ведомства Павел Климкин.

    Ранее украинские блогеры сообщили, что Марушинец размещал антисемитские публикации: на своей странице в Facebook, в частности, он писал, что «быть фашистом — почетно».

    В эфире телеканала АТR Климкин сообщил, что МИД Украины уже отозвал консула «для дисциплинарного производства».  

    «Если все факты подтвердятся, то, конечно, в МИД шансов у таких людей нет», — заявил Климкин.

    Ранее, как сообщала «Газета.ру», постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что украинские боевые дельфины из Севастопольского океанариума отказались принимать еду из рук российских военных и предпочли умереть.  

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.