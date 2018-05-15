Киев отозвал из Германии консула, подозреваемого в антисемитизме 

Киев, 15 мая. МИД Украины отозвал украинского консула в немецком Гамбурге Василия Марушинця, подозреваемого в антисемитских высказываниях, сообщил глава ведомства Павел Климкин.

Ранее украинские блогеры сообщили, что Марушинец размещал антисемитские публикации: на своей странице в Facebook, в частности, он писал, что «быть фашистом — почетно».

В эфире телеканала АТR Климкин сообщил, что МИД Украины уже отозвал консула «для дисциплинарного производства».

«Если все факты подтвердятся, то, конечно, в МИД шансов у таких людей нет», — заявил Климкин.

Ранее, как сообщала «Газета.ру», постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что украинские боевые дельфины из Севастопольского океанариума отказались принимать еду из рук российских военных и предпочли умереть.