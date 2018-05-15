Меню
Весь мир
Минкульт Франции запутался в государственной принадлежности Крыма
Россия
Надзорные органы в России смогут наблюдать за работой объектов дистанционно
Следующая новость
Загрузка...

    Минкульт Франции запутался в государственной принадлежности Крыма

    504

    Минкульт Франции запутался в государственной принадлежности КрымаПариж, 15 мая. Министерство культуры Франции изменило свою позицию относительно государственной принадлежности Крыма. На официальном сайте ведомства он был указан, как российский город; спустя некоторое время Россия была исправлена на Украину.

    Ранее сообщалось, что министерство культуры Франции, подготовив карту международной акции «Ночь музеев — 2018», указало, что Севастопольский художественный музей имени М. П. Крошицкого расположен по адресу: «проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация». Позже Минкульт Франции исправил Российскую Федерацию на Украину. Во французском ведомстве пока не прокомментировали этот инцидент.

    Напомним, что Крым воссоединился с Россией в результате референдума, который прошел в марте 2014 года. За присоединение к России проголосовали более 95% жителей полуострова. Украина отказалась признавать итоги референдума, пригрозив уголовным преследованием всем, кто посещает полуостров без разрешения Киева.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.