Минкульт Франции запутался в государственной принадлежности Крыма

Париж, 15 мая. Министерство культуры Франции изменило свою позицию относительно государственной принадлежности Крыма. На официальном сайте ведомства он был указан, как российский город; спустя некоторое время Россия была исправлена на Украину.

Ранее сообщалось, что министерство культуры Франции, подготовив карту международной акции «Ночь музеев — 2018», указало, что Севастопольский художественный музей имени М. П. Крошицкого расположен по адресу: «проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация». Позже Минкульт Франции исправил Российскую Федерацию на Украину. Во французском ведомстве пока не прокомментировали этот инцидент.

Напомним, что Крым воссоединился с Россией в результате референдума, который прошел в марте 2014 года. За присоединение к России проголосовали более 95% жителей полуострова. Украина отказалась признавать итоги референдума, пригрозив уголовным преследованием всем, кто посещает полуостров без разрешения Киева.