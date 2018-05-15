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Украинского омбудсмена призвали разобраться с нарушением прав человека 9 Мая
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    Украинского омбудсмена призвали разобраться с нарушением прав человека 9 Мая

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    Украинского омбудсмена призвали разобраться с нарушением прав человека 9 МаяКиев, 15 мая. Украинская правозащитная группа «Успешная стража» обратилась к омбудсмену Людмиле Денисовой с требованием разобраться в ситуации с избиением одного из организаторов акции «Бессмертный полк» на Украине Елены Бережной во время празднования Дня Победы.

    Как сообщают представители группы, их обращение также было направлено миссиям ООН и ОБСЕ на Украине, а также представительству ЕС и посольствам стран ЕС на Украине.

    Кроме того, «Успешная стража» обратилась с призывом отреагировать на обыски, которые прошли у активистов партий накануне 9 Мая и на блокаду телеканала «Интер» украинскими радикалами.

    Напомним, что Елена Бережная была жестко задержана полицией во время проведения акции «Бессмертный полк». Ей инкриминировали использование «запрещенной символики» – в ее случае  речь шла о георгиевской ленте. Кроме того, Бережная была избита украинскими националистами. Сейчас женщина находится в больнице с сотрясением мозга. Радикалы, атаковавшие ее, задержаны не были.

     

    Автор: Антон Зарубин
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