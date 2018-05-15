Франция осудила насилие в секторе Газа, Макрон собирает совещание

Париж, 15 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил насилие в секторе Газа и сообщил о намерении провести переговоры с представителями государств региона.

Как сообщает телеканал BFMTV, французский президент «проведет переговоры с акторами региона в ближайшие дни».

В заявлении Макрона подчеркивается, что Франция не ободряет решение США о переносе посольства в Иерусалим. По его словам, «статус Иерусалима может быть определен только между израильтянами и палестинцами».

В Иерусалиме в понедельник состоялось открытие посольства США. По задумке президента США Дональда Трампа, перенос американской дипмиссии в Иерусалим означает признание его столицей еврейского государства, сообщает «Газета.ру».

В секторе Газа проходят массовые акции протеста, связанные с переносом американского посольства.

Израильские солдаты ведут огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, число погибших достигло 55 человек.

Белый дом и МИД Израиля возложили ответственность за гибель палестинцев в секторе Газа на движение ХАМАС.