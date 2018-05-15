Ракета попала в судно с пшеницей из России у берегов Йемена

Москва, 15 мая. В судно, перевозившее груз пшеницы из России в Йемен, попала ракета.

Как сообщает Bloomberg, судно принадлежит компании Ince Shipping Group, которая базируется в Стамбуле. На борт судна в Новороссийске погрузили порядка 50 тыс. тонн пшеницы. В прошлый четверг, когда судно проходило в 113 километрах от берегов Йемена, по нему была выпущена ракета.

Ракета попала в трюм. В результате взрыва никто на борту не пострадал. Невредимым остался и груз. Однако судну предстоит серьезный ремонт.

Кем была выпущена ракета, не сообщается.

Агентство со ссылкой на московскую Национальную ассоциацию экспортеров сельскохозяйственной продукции, сообщает, что Йемен, где возглавляемая Саудовской Аравией коалиция ведет борьбу с повстанцами, стал седьмым по величине покупателем российской пшеницы в феврале. В этом месяце на долю страны приходилось около 4% экспорта пшеницы в размере 3,2 млн тонн.

По данным Ince Shipping, нет уверенности, что теперь зерно будет доставлено покупателю, а груз должен быть выгружен до того, как судно будет принято на ремонт.