Турция объявила об отзыве послов из США и Израиля после событий в секторе Газа

Анкара, 15 мая. Турция отзывает своих послов из США и Израиля для проведения консультаций в связи событиями в секторе Газа, где в результате действий израильской армии погибли более 50 палестинцев. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

«Турция жестко отреагирует на это. Мы отозвали наших послов из Вашингтона и Тель-Авива для консультаций. Мы созываем чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества – надеюсь, в пятницу мы встретимся в Еникапы (в Стамбуле)», – заявил Эрдоган.

По его словам, Турция также предлагает созвать экстренной заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения действий Израиля. Также Эрдоган заявил, что в Турции будет объявлен трехдневный национальный траур по погибшим в ходе протестов в секторе Газа.

В своей речи Эрдоган назвал действия израильских властей по отношению к палестинцам геноцидом, а сам Израиль – «террористическим государством».

Напомним, что в этот понедельник несколько десятков тысяч палестинцев вышли на акцию протеста на границе сектора Газа против открытия американского посольства в Иерусалиме. Протесты переросли в стычки с израильской армией; в результате действий солдат Израиля погибли более пятидесяти палестинцев и еще свыше двух тысяч получили ранения.