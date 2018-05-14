Додон поблагодарил Путина за предоставление Молдавии статуса наблюдателя при ЕАЭС

Кишинев, 14 мая. Получение Молдавией статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) является историческим событием. Об этом заявил президент страны Игорь Додон.

Додон поблагодарил российского президента Владимира Путина за предоставление Молдавии нового статуса. Как сообщает пресс-служба молдавского президента, Молдавия намерена «максимально эффективно» использовать статус наблюдателя.

«Сегодня важный день и историческое событие: Республика Молдова получила официальный статус наблюдателя при Евразийском Экономическом Союз. Хочу заверить членов Высшего Евразийского экономического совета, что Молдова будет максимально эффективно использовать этот статус для вывода взаимного сотрудничества в разных сферах экономики на качественно новый уровень», – приводит слова Додона его пресс-служба.

Напомним, что за предоставление Молдавии статуса государственного наблюдателя в ЕАЭС проголосовал Высший Евразийский экономический совет. Отмечается, что Молдавия стала первой страной, которой был предоставлен данный статус.