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Белый дом сообщил о госпитализации Меланьи Трамп
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    Белый дом сообщил о госпитализации Меланьи Трамп

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    Белый дом сообщил о госпитализации Меланьи Трамп

    Вашингтон, 14 мая. Первая леди США Меланья Трамп госпитализирована, она перенесла операцию на почках.

    Как сообщает пресс-служба Белого дома, супруга Дональда Трампа перенесла «процедуру эмболизации для лечения доброкачественного состояния почек». 

    В Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида, где ей провели операцию, она останется на неделю.

    Белый дом сообщил о госпитализации Меланьи Трамп

    Ранее телеканал RT сообщал, что Меланья запустила программу Be Best («Будь лучшим»), направленную на информирование детей о борьбе с трудностями современной жизни.   

    Автор: Олеся Волкова
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