Белый дом сообщил о госпитализации Меланьи Трамп

Вашингтон, 14 мая. Первая леди США Меланья Трамп госпитализирована, она перенесла операцию на почках.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, супруга Дональда Трампа перенесла «процедуру эмболизации для лечения доброкачественного состояния почек».

В Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида, где ей провели операцию, она останется на неделю.

Ранее телеканал RT сообщал, что Меланья запустила программу Be Best («Будь лучшим»), направленную на информирование детей о борьбе с трудностями современной жизни.