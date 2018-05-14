Симферополь, 14 мая. То, что западные власти зачастую «путаются», определяя полуостров то украинским, то российским, неудивительно, считает политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин.

Минкультуры Франции подготовило карту международной акции «Ночь музеев — 2018», где было написано, что Севастопольский художественный музей имени М. П. Крошицкого находится по адресу: «проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация». Позднее адрес поменяли на «украинский».

Батурин в эфире радио Sputnik отметил, что на Западе официально считают, что Крым российским не является, «но фактическое признание того, что Крым — часть Российской Федерации постоянно расширяется». Поэтому, по его мнению, неудивительно, что власти «путаются», относя Крым то к РФ, то к Украине.

Политолог подчеркнул, что международным организациям, взаимодействующим с Крымом, «порядком надоела эта, откровенно говоря, «шизофрения».

Напомним, Крым стал регионом РФ по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине в 2014 году.

Ранее в понедельник «Газета.ру» сообщала, что Совет Евросоюза добавил в черный список пять граждан России в связи с прошедшими на территории Крыма выборами президента РФ.