Международным организациям порядком надоела «шизофрения» вокруг Крыма — политолог
Симферополь, 14 мая. То, что западные власти зачастую «путаются», определяя полуостров то украинским, то российским, неудивительно, считает политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин.
Минкультуры Франции подготовило карту международной акции «Ночь музеев — 2018», где было написано, что Севастопольский художественный музей имени М. П. Крошицкого находится по адресу: «проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация». Позднее адрес поменяли на «украинский».
Батурин в эфире радио Sputnik отметил, что на Западе официально считают, что Крым российским не является, «но фактическое признание того, что Крым — часть Российской Федерации постоянно расширяется». Поэтому, по его мнению, неудивительно, что власти «путаются», относя Крым то к РФ, то к Украине.
Политолог подчеркнул, что международным организациям, взаимодействующим с Крымом, «порядком надоела эта, откровенно говоря, «шизофрения».
Напомним, Крым стал регионом РФ по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине в 2014 году.
Ранее в понедельник «Газета.ру» сообщала, что Совет Евросоюза добавил в черный список пять граждан России в связи с прошедшими на территории Крыма выборами президента РФ.