«Трамп игнорирует мировое сообщество»: Познер прокомментировал перенос посольства США в Иерусалим

Москва, 14 мая. Решение президента США Дональда Трампа о переносе американского посольства в Иерусалим говорит о том, что Белый дом полностью игнорирует мировое сообщество. Об этом заявил российский журналист Владимир Познер.

«Это демонстрация того, что США в лице Трампа абсолютно игнорируют международное сообщество. США никого не ставят ни в грош, кроме себя. Они считают, что никаких последствий не будет, они исходят с позиции сильного, а США сейчас, действительно, самые сильные», – подчеркнул Познер.

Он предупредил, что возникшая ситуация может вызвать взрывную реакцию и в целом является чрезвычайно опасной.

Напомним, что на границе Израиля и сектора Газа в этот понедельник проходила многотысячная акция протеста палестинцев, выступающих против переноса посольства США в Иерусалим. Израильская армия крайне жестко отреагировала на действия палестинцев, применив против протестующих оружие. Сообщается о 55 погибших и более чем двух тысячах раненых.