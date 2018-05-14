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«Трамп игнорирует мировое сообщество»: Познер прокомментировал перенос посольства США в Иерусалим
Украина
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    «Трамп игнорирует мировое сообщество»: Познер прокомментировал перенос посольства США в Иерусалим

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    «Трамп игнорирует мировое сообщество»: Познер прокомментировал перенос посольства США в Иерусалим

    Москва, 14 мая. Решение президента США Дональда Трампа о переносе американского посольства в Иерусалим говорит о том, что Белый дом полностью игнорирует мировое сообщество. Об этом заявил российский журналист Владимир Познер.

    «Это демонстрация того, что США в лице Трампа абсолютно игнорируют международное сообщество. США никого не ставят ни в грош, кроме себя. Они считают, что никаких последствий не будет, они исходят с позиции сильного, а США сейчас, действительно, самые сильные», – подчеркнул Познер.

    Он предупредил, что возникшая ситуация может вызвать взрывную реакцию и в целом является чрезвычайно опасной.

    Напомним, что на границе Израиля и сектора Газа в этот понедельник проходила многотысячная акция протеста палестинцев, выступающих против переноса посольства США в Иерусалим. Израильская армия крайне жестко отреагировала на действия палестинцев, применив против протестующих оружие. Сообщается о 55 погибших и более чем двух тысячах раненых.

     

    Автор: Антон Зарубин
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