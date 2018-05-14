Столкновения в секторе Газа унесли жизни 55 человек – минздрав Газы

Газа, 14 мая. В результате столкновений протестующих палестинцев и израильской армии на границе сектора Газа погибли 55 человек, рассказал представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кидра.

По его словам, ранения и травмы получили 2771 человек, среди которых были 79 женщин. Число погибших составило 55 человек.

«Итоговый счет жертв израильской агрессии сегодня - 55 погибших, в том числе семь несовершеннолетних детей и одна женщина», – заявил аль-Кидра РИА Новости.

В результате столкновений протестующих палестинцев и израильской армии на границе сектора Газа погибли 55 человек, рассказал представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кидра.

Причиной многотысячных акций протеста на границе сектора Газа стало официальное открытие американского посольства в Иерусалиме. В прошлом году США признали Иерусалим столицей Израиля, несмотря на то, что палестинцы предъявляют претензии на восточную часть города.