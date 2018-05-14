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Израиль вслед за США возложил вину за гибель палестинцев на границе сектора Газа на ХАМАС
Политика
«Трамп игнорирует мировое сообщество»: Познер прокомментировал перенос посольства США в Иерусалим
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    Израиль вслед за США возложил вину за гибель палестинцев на границе сектора Газа на ХАМАС

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    Израиль вслед за США возложил вину за гибель палестинцев на границе сектора Газа на ХАМАС

    Тель-Авив, 14 мая. МИД Израиля возложил ответственность за гибель палестинцев в столкновениях с военными на границах сектора Газа на правящее в анклаве движение ХАМАС.

    МИД Израиля обвинил палестинских исламистов в организации многотысячных протестов, участники которых прорывались на территорию государства и были встречены огнем.

    «Палестинские жертвы — это вина только ХАМАС, организатора массовой кампании саботажа пограничных сооружений и прорыва в Израиль», — сообщается в микроблоге внешнеполитического ведомства в Twitter.

    При этом МИД не отрицает применение силы, однако подчеркивает, что решение об этом было принято для «защиты своих граждан от насилия ХАМАС».

    Ранее в понедельник, как сообщал RT, в Белом доме заявили, что движение ХАМАС несет ответственность за насилие, фиксируемое на границе между сектором Газа и Израилем, а также за гибель мирных граждан.

    Израиль вслед за США возложил вину за гибель палестинцев на границе сектора Газа на ХАМАС

    В Иерусалиме в понедельник состоялось открытие посольства США. По задумке президента США Дональда Трампа, перенос американской дипмиссии в Иерусалим означает признание его столицей еврейского государства, сообщает «Газета.ру». Тем временем в секторе Газа проходят массовые акции протеста, связанные с переносом американского посольства. 

    Согласно последним данным, жертвами столкновений стали 55 человек.

    Во вторник Совет Безопасности ООН проведет заседание по ситуации в секторе Газа.

    Автор: Олеся Волкова
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