Глава «Хезболлы» рассказал подробности удара по позициям Израиля на Голанских высотах

Бейрут, 14 мая. По позициям армии Израиля на Голанских высотах были выпущены 55 ракет, а не 20, как сообщалось ранее. Об этом заявил генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла в эфире телеканала «Аль-Манар».

8 мая израильские силы нанесли авиаудар по позициям иранских войск к югу от Дамаска. Спустя два дня Израиль обвинил иранские войска в ракетном обстреле Голанских высот – по сообщениям СМИ, были выпущены 20 ракет. В своем заявлении Насрулла заявил, что на самом деле были выпущены 55 ракет, а сам обстрел стал ответом на действия Израиля в Сирии.

«Той ночью впервые с 1973 года позиции армии Израиля подверглись ударам на оккупированных Голанах. Конкретно, было выпущено 55 ракет. Были поражены несколько позиций израильской армии. Что вынудило всех жителей оккупированных Голан спуститься в бомбоубежища», — заявил Насралла.

Кроме того, Насралла опроверг сообщения о 23 погибших военнослужащих Ирана и Сирии в результате налетов израильской авиации. По его словам, ущерб проиранским силам со стороны ВВС Израиля является минимальным.