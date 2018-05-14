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Стало известно время заседания Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа
Политика
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    Стало известно время заседания Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа

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    Стало известно время заседания Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа

    ООН, 14 мая. Совет Безопасности ООН проведет заседание по ситуации в секторе Газа во вторник. 

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы постоянного представительства РФ при ООН, заседание состоится в 10.00 (17.00 мск) по запросу Кувейта, который является непостоянным членом Совбеза ООН.

    Напомним, президент США Дональд Трамп в декабре 2017 года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства из Тель-Авива. 

    Минувшим утром палестинцы устроили масштабную акцию протеста. Израильские силовики открыли огонь на поражение по участникам протестов, сообщал RT. Согласно последним данным, погибли 52 человека.

    Стало известно время заседания Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа

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    Автор: Олеся Волкова
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