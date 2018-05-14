Обострение в секторе Газа не окажет влияния на план США по урегулированию арабо-израильского конфликта

Вашингтон, 14 мая. Новое обострение в секторе Газа, где в этот понедельник произошли массовые столкновения палестинцев с израильской армией, не окажут влияния на план США по урегулированию арабо-израильского конфликта. С таким заявлением выступил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

«Мирный план будет представлен в подходящее время, его можно будет оценить по достоинству. Но сегодняшние события – как открытие посольства (США) в Иерусалиме, так и трагедии на юге Израиля, – не повлияют, как мы думаем, на мирный план», – подчеркнул Шах, выступая на брифинге.

Как сообщалось ранее, Белый дом намерен представить свой план по урегулированию арабо-израильского конфликта уже в ближайшие месяцы.

По последним данным, в результате столкновения протестующих палестинцев с израильской армией погибли более пятидесяти человек. Кроме того, еще около двух тысяч пострадали. Причиной протестов стало открытие американского посольства в Иерусалиме.