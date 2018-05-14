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Сирия: зону деэскалации «Хомс» за сутки покинули почти 3 тыс. боевиков с семьями
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    Сирия: зону деэскалации «Хомс» за сутки покинули почти 3 тыс. боевиков с семьями

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    Сирия: зону деэскалации «Хомс» за сутки покинули почти 3 тыс. боевиков с семьями

    Хмеймим (Сирия), 14 мая. За сутки из зоны деэскалации «Хомс» вышло почти три тысячи боевиков и членов их семей, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

    Сотрудники Центра примирения совместно с подразделениями российской военной полиции шестой день продолжают вывод боевиков и членов их семей из зоны деэскалации «Хомс». За минувшие сутки через пункты пропуска в районе населенных пунктов Эр-Растана и Телль-Биса вышло 2 948 человек.

    Боевиков и членов их семей на автобусах, которые сопровождали машины службы безопасности Сирии и кареты скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца, доставили в поселение Калаат-аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб».

    В общей сложности с 7 мая из зоны деэскалации «Хомс» удалось вывести 16 530 боевиков с семьями.

    Автор: Олеся Волкова
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