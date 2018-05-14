Сирия: за сутки более 300 беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте и Хомсе 

Хмеймим (Сирия), 14 мая. Более 300 человек вернулись в свои дома в Восточной Гуте и Хомсе за сутки, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

За минувшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 197 беженцев, в Восточную Гуту — 125 человек.

В Центре примирения также сообщили, что в районе Гулюк города Алеппо была проведена благотворительная акция. Мирным жителям передали более тонны свежего хлеба.

Российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 26 сирийцам, в том числе 10 детям.