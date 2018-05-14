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Политика
Посольство РФ в Лондоне назвало речь главы МИ-5 циничной и лицемерной
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    Посольство РФ в Лондоне назвало речь главы МИ-5 циничной и лицемерной

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    Посольство РФ в Лондоне назвало речь главы МИ-5 циничной и лицемерной

    Лондон, 14 мая. Заявления главы британской службы контрразведки МИ-5 Эндрю Паркера являются циничными и лицемерными, отметило посольство России в Великобритании.

    В этот понедельник Паркер в своем выступлении в Берлине заявил о превращении России в «изгоя» в связи с ее «агрессивными и вредоносными действиями». Как отметили российские дипломаты в Лондоне, в речи Паркера не было ничего нового, однако само выступление отметилось «цинизмом и лицемерием».

    «Ничего нового мы не услышали. Впечатлил лишь уровень цинизма и лицемерия. Так, в качестве подкрепления обвинения в адрес России в целенаправленном распространении лжи Паркер сам распространяет прямую ложь о якобы существующих трех десятках российских «версий» отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря посольства РФ.

    В российском посольстве подчеркнули, что власти Великобритании продолжают раздувать антироссийскую кампанию, мобилизуя новых участников, чтобы удержать западный блок на позиции противостояния с Россией.

     

    Автор: Антон Зарубин
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