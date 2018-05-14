«Все готово»: кот Мостик проинспектировал Крымский мост перед открытием

Севастополь, 14 мая. Кот Моста или, как его называют, Мостик проинспектировал автодорожную часть Крымского моста. Об этом сообщается на его странице в Instagram.

Мостик первым пробежал по автодорожной части моста, длина которой составляет 19 километров. Как сообщается на странице в Instagram, «все готово» к запуску.

«Завтра торжественно со строителями и президентом открываю мост!» — говорится на странице.

Напомним, президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии открытия Крымского моста. Мероприятие состоится во вторник, 15 мая. Также стало известно, что с 16 мая откроется движение для автотранспорта по мосту.