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«Все готово»: кот Мостик проинспектировал Крымский мост перед открытием
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    «Все готово»: кот Мостик проинспектировал Крымский мост перед открытием

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    «Все готово»: кот Мостик проинспектировал Крымский мост перед открытием

    Севастополь, 14 мая. Кот Моста или, как его называют, Мостик проинспектировал автодорожную часть Крымского моста. Об этом сообщается на его странице в Instagram.

    Мостик первым пробежал по автодорожной части моста, длина которой составляет 19 километров. Как сообщается на странице в Instagram, «все готово» к запуску.

    «Завтра торжественно со строителями и президентом открываю мост!» — говорится на странице.

    Напомним, президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии открытия Крымского моста. Мероприятие состоится во вторник, 15 мая. Также стало известно, что с 16 мая откроется движение для автотранспорта по мосту.

    Автор: Дарья Смолина
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