Меню
Политика
США обвинили ХАМАС в гибели палестинцев на границе сектора Газа и Израиля
Политика
«Трамп игнорирует мировое сообщество»: Познер прокомментировал перенос посольства США в Иерусалим
Следующая новость
Загрузка...

    США обвинили ХАМАС в гибели палестинцев на границе сектора Газа и Израиля

    104

    США обвинили ХАМАС в гибели палестинцев на границе сектора Газа и Израиля

    Вашингтон, 14 мая. Соединенные Штаты возложили ответственность за гибель людей в секторе Газа на группировку ХАМАС. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

    «Нам известно о сообщениях о продолжающемся насилии в секторе Газа сегодня???. Ответственность за трагическую гибель людей целиком лежит на ХАМАС», — сказал Шах.

    Напомним, минувшим утром палестинцы устроили масштабную акцию протеста против открытия американского посольства в Иерусалиме, которое должно состояться 15 мая. На границе сектора Газа и Израиля собрались десятки тысяч человек. Израильские силовики открыли огонь на поражение по участникам протестов, чтобы не пропустить разбушевавшуюся толпу к границе, в результате чего погибли 52 человека, 2,4 тысячи человек получили ранения.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.