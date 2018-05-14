США обвинили ХАМАС в гибели палестинцев на границе сектора Газа и Израиля

Вашингтон, 14 мая. Соединенные Штаты возложили ответственность за гибель людей в секторе Газа на группировку ХАМАС. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

«Нам известно о сообщениях о продолжающемся насилии в секторе Газа сегодня???. Ответственность за трагическую гибель людей целиком лежит на ХАМАС», — сказал Шах.

Напомним, минувшим утром палестинцы устроили масштабную акцию протеста против открытия американского посольства в Иерусалиме, которое должно состояться 15 мая. На границе сектора Газа и Израиля собрались десятки тысяч человек. Израильские силовики открыли огонь на поражение по участникам протестов, чтобы не пропустить разбушевавшуюся толпу к границе, в результате чего погибли 52 человека, 2,4 тысячи человек получили ранения.