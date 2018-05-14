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Сирия возлагает ответственность на США за гибель людей в секторе Газа
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    Сирия возлагает ответственность на США за гибель людей в секторе Газа

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    Сирия возлагает ответственность на США за гибель людей в секторе Газа

    Москва, 14 мая. Сирия возлагает на США ответственность за столкновения палестинцев с израильской армией на границе сектора Газа, в результате которых погибли более 50 человек. Об этом сообщает агентство САНА со ссылкой на заявление министерства иностранных дел САР.

    Как говорится в заявлении МИД Сирии, благодаря неограниченной поддержке со стороны США Израиль «учинил расправу над жителями Газы». Отмечается, что перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим с точки зрения международного права является незаконным, это также «поощрило Израиль к новым преступным действиям против палестинского народа».  

    «Сирия и палестинцы ведут общую битву против Израиля, убивающего жителей в секторе Газа и одновременно поддерживающего бандформирования в Сирии, от рук которых гибнут мирные граждане», — говорится в заявлении.

    По последним данным, число погибших в результате столкновений палестинцев с израильской армией достигло 52 человек. Также более двух тысяч человек получили различные травмы и ранения.

    Автор: Дарья Смолина
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