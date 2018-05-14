Террористы ИГ взяли на себя ответственность за теракт в Индонезии

Москва, 14 мая. Террористическая группировка «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в Индонезии. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Напомним, минувшим утром возле здания полицейского участка в Сурабае произошел мощный взрыв???. В результате теракта ранения получили шесть человек. По данным полиции теракт был осуществлен членами одной семьи.

Стоит отметить, что теракт возле полицейского участка стал четвертым пятым по счету в Индонезии за последние два дня. Накануне в Сурабае произошло три взрыва у христианских церквей. По данным полиции теракты были совершены членами одной семьи. В результате террористических атак погибли 11 человек, более 40 получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.