Британские погранслужбы немотивированно задерживают россиян – посольство РФ
Лондон, 14 мая. Сотрудники британской пограничной службы и полиции проводят немотивированные задержания и допросы российских граждан. Об этом сообщает посольство России в Лондоне.
По данным российского диппредставительства, они получили ряд сообщений о задержаниях и допросах от граждан РФ, прибывших в Великобританию на законных основаниях и с британской визой. Посольство предложило всем гражданам РФ, ставшими жертвами подобных мер со стороны британских властей, сообщать об этом в диппредставительство России по электронной почте. Российские дипломаты предположили, что речь может идти о дискриминационном подходе со стороны британских властей по отношению к российским гражданам.
Напомним, что в конце марта российское посольство сообщило о возможном росте антироссийских настроений в Великобритании, посоветовав гражданам РФ воздержаться о посещения Соединенного Королевства. В частности, дипломаты отметили повышенный интерес британской полиции и спецслужб к россиянам, въезжающим в страну.
Attention Russian citizens!@RussianEmbassy has been informed of unmotivated stops and interrogations of Russian citizens, who legally arrive to Great Britain having UK visas, by the UK Border Force and police.https://t.co/ayE7sBX1Xj pic.twitter.com/11LDkM7tGH— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) May 14, 2018