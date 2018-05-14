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Британские погранслужбы немотивированно задерживают россиян – посольство РФ
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    Британские погранслужбы немотивированно задерживают россиян – посольство РФ

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    Британские погранслужбы немотивированно задерживают россиян – посольство РФ

    Лондон, 14 мая. Сотрудники британской пограничной службы и полиции проводят немотивированные задержания и допросы российских граждан. Об этом сообщает посольство России в Лондоне.

    По данным российского диппредставительства, они получили ряд сообщений о задержаниях и допросах от граждан РФ, прибывших в Великобританию на законных основаниях и с британской визой. Посольство предложило всем гражданам РФ, ставшими жертвами подобных мер со стороны британских властей, сообщать об этом в диппредставительство России по электронной почте. Российские дипломаты предположили, что речь может идти о дискриминационном подходе со стороны британских властей по отношению к российским гражданам.

    Напомним, что в конце марта российское посольство сообщило о возможном росте антироссийских настроений в Великобритании, посоветовав гражданам РФ воздержаться о посещения Соединенного Королевства. В частности, дипломаты отметили повышенный интерес британской полиции и спецслужб к россиянам, въезжающим в страну.

     

    Автор: Антон Зарубин
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