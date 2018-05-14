Сирия: боевики ИГ отступают под натиском правительственных сил на юге Дамаска

Дамаск, 14 мая. Террористы покидают свои позиции на юге Дамаска под натиском Сирийской арабской армии (САА). Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на источник в командовании правительственных сил.

По данным источника, артиллерийские и ракетные подразделения САА, а также авиация ВВС Сирии нанесли серию массированных ударов по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) в районе Хаджар аль-Асваде и лагере Ярмук на южных окраинах Дамаска. В результате ударов была уничтожена база террористов и несколько складов с оружием и боеприпасами. После этого террористы были вынуждены отступить под натиском артиллерийских ударов САА и ВВС Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.