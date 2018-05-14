Меню
Весь мир
Шарль Азнавур покинул парижскую больницу после операции на руке
Новости Сирии
Сирия: боевики ИГ отступают под натиском правительственных сил на юге Дамаска
Следующая новость
Загрузка...

    Шарль Азнавур покинул парижскую больницу после операции на руке

    55

    Шарль Азнавур покинул парижскую больницу после операции на руке

    Париж, 14 мая. Французский певец Шарль Азнавур, ранее госпитализированный с переломом плеча, был выписан в этот понедельник из парижской больницы после операции на руке, сообщает портал France Info.

    По данным французских СМИ, в этот понедельник Азнавур сам вышел из больницы; его левая рука была на перевязи. Сообщается, что фиксирующее устройство можно будет снять не раньше, чем через месяц.

    Знаменитому французскому шансонье на следующей неделе исполняется 94 года. О его госпитализации сообщалось в эти выходные – Азнавур неудачно упал в своем доме в коммуне Мурьес на юго-востоке Франции и сломал руку.

    Напомним, что в конце апреля должен был состояться тур Азнавура по России, однако певец отменил его из-за неожиданного ухудшения самочувствия. Он вернулся в Париж, где состояние его здоровье улучшилось.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.