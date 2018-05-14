Шарль Азнавур покинул парижскую больницу после операции на руке

Париж, 14 мая. Французский певец Шарль Азнавур, ранее госпитализированный с переломом плеча, был выписан в этот понедельник из парижской больницы после операции на руке, сообщает портал France Info.

По данным французских СМИ, в этот понедельник Азнавур сам вышел из больницы; его левая рука была на перевязи. Сообщается, что фиксирующее устройство можно будет снять не раньше, чем через месяц.

Знаменитому французскому шансонье на следующей неделе исполняется 94 года. О его госпитализации сообщалось в эти выходные – Азнавур неудачно упал в своем доме в коммуне Мурьес на юго-востоке Франции и сломал руку.

Напомним, что в конце апреля должен был состояться тур Азнавура по России, однако певец отменил его из-за неожиданного ухудшения самочувствия. Он вернулся в Париж, где состояние его здоровье улучшилось.