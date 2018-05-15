Сирия, 15 мая. Террористы лишились командного пункта в результате боевых вылетов ВВС Ирака в Дейр-эз-Зоре. ВКС РФ и ВВС Сирии повели массированную воздушную атаку позиций ИГ1 к югу от Дамаска. 40 ИГИЛовцев сбежали из плена боевиков в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с сирийскими ВВС уничтожили военные объекты ИГ южнее Дамаска; атаковали позиции «Нусры»*** северо-западнее Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: разминировали зачищенные от боевиков территории в Дамаске; эвакуировали новую партию исламистов из Хомса на север САР.

Сирийская свободная армия** (ССА): вела бои с бывшими союзниками на севере Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ударам САА на севере провинции Хама; обстреляла город Кефрая в Идлибе; лишилась двух радикалов во время нападения неизвестных в провинции Идлиб; обстреляла город Алеппо; попыталась провезти оружие на север Хомса.

«Исламское государство»1: противостояло силам САР на юге от Дамаска.

«Ахрар Аш-Шам»: упустила 40 заключенных-террористов ИГ в провинции Идлиб.

ВС Турции: начали возводить новый пункт наблюдения в южной части Идлиба.

ВВС Ирака: уничтожили военный штаб ИГ близ границы между Сирией и Ираком.

Курды: заявили, что обнаружили хранилище с оружием ИГ в провинции Дейр-эз-Зор.

Международная коалиция: провела бомбардировки в населенных пунктах Аль-Шафаа и Аль-Кашма на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

К югу от Дамаска в течение дня продолжились ожесточенные столкновения между отрядами «Исламского государства» и частями Сирийской арабской армии (САА). Как передавал новостной портал SANA News, правительственные войска вместе с палестинскими силами «Лива Аль-Кудс» обстреливали опорные пункты ИГИЛовцев в кварталах Хаджар Аль-Асвад и Ат-Тадамун, а также близ Ярмука. Серьезные потери джихадисты понесли в результате массированной воздушной атаки российской авиации. Во время боевых вылетов удалось уничтожить большое количество фортификационных сооружений террористов, также был ликвидирован военный штаб боевиков ИГ. В уже освобожденных районах начались работы по разминированию территорий. Саперы армии Башара Асада обезвреживали мины, установленные радикалами ИГ.

Силы САР были обеспечены новым усовершенствованным вооружением. Информационный портал Al Masdar News передавал о том, что к линии фронта прибыли ракетные пусковые установки IRAM Golan-1000, которые будут использоваться в ходе боев с ИГИЛовцами.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки стало известно о том, что в результате очередной атаки исламистов «Джебхат Ан-Нусры»1 на северо-западе Алеппо пострадали мирные жители районов Аз-Захра, Аль-Халидия и Лерамун. Кроме того, под ударом радикалов вновь оказалась столица провинции. Как передавал новостной портал Syria News, во время минометного обстрела боевиков «Тахрир Аш-Шам» ранения получил один из гражданских лиц. Во второй половине дня правительственные подразделения открыли ответный огонь по укрепрайонам «Джебхат Ан-Нусры» на окраине населенного пункта Кафр Хамра. Также точечные авиаудары по зонам дислокации джихадистов нанесли российские военные самолеты.

Поступала информация о продолжении ожесточенных боев в рядах вооруженной оппозиции на севере региона. По информации агентства новостей Al Mayadeen Net, не утихали интенсивные перестрелки между бывшими союзниками — группировкой «Джейш Ахрар Аш-Шаркия» и бригадой «свободной армии» «Аль-Хамзат». О потерях сторон все еще не сообщалось.

Провинция Хомс

Исламисты незаконных вооруженных формирований продолжили покидать Хомс в рамках мирного соглашения с правительством САР, заключенным при посредничестве представителей российского Центра по примирению враждующих сторон. Согласно данным агентства новостей SANA News, 6-я партия радикалов выехала в направлении Идлиба.

Стало известно о том, что удалось предотвратить ввоз крупной партии контрабандного вооружения. На въезде в город Ар-Растан сирийскими военнослужащими был задержан грузовик с большим количеством оружия и боеприпасов. Как передавал в сети Twitter военный источник (IvanSidorenko1), сообщники исламистов попытались провезти снаряжение в районы, контролируемые теми боевиками, которые не согласились на мирное урегулирование конфликта с сирийскими властями.

Провинция Дейр-эз-Зор

В юго-восточной части региона на протяжении всего дня не прекращались вооруженные стычки между Сирийскими демократическими силами**** (SDF) и подпольными группами террористов «Исламского государства». По данным Twitter-канала (soundandpic), в поддержку курдским отрядам боевые вылеты в провинции проводили военные самолеты международной коалиции во главе с США. Сперва ВВС западного альянса ударили по городу Аль-Шафаа, затем бомбардировке подвергся населенный пункт Аль-Кашма. Об этом сообщал интернет-портал Masar Press Net. Информации о возможных жертвах среди мирного населения все еще не поступало.

Также недалеко от границы с Ираком с согласия сирийских властей возобновила работу иракская авиация. Новостное агентство Iraqi News передавало, что иракские ВВС уничтожили штаб-квартиру боевиков ИГ. Более точные сведения о потерях со стороны ИГ все еще уточняются.

Во второй половине дня курдам удалось обнаружить заброшенный склад ИГИЛовцев, в котором, согласно неподтвержденному сообщению Twitter-канала (HogirNejar), находились оружие и боеприпасы.

Провинция Идлиб

Очередная колонна турецких солдат и военной техники прибыла к границе между провинциями Идлиб и Хама для возведения нового контрольно-пропускного пункта для мониторинга за соблюдением режима тишины в северной зоне деэскалации. Как передавал Twitter-канал (TRTalarabiya), опорный пункт будет установлен в долине Аль-Габ недалеко от города Мидан Аль-Газаль.

Между тем исламисты «Тахрир Аш-Шам» вновь ударили по жилым районам шиитских городов Аль-Фуа и Кефрая, находящихся в блокаде уже на протяжении около шести лет. Агентство новостей Al Manar News сообщало, что во время обстрелов был убит один из местных жителей. В свою очередь, группировка «Джебхат Ан-Нусра» лишилась двух своих боевиков после нападения неизвестных исламистов районе трассы Идлиб — Кафр Кармин, передавал медиа-портал Halab Today TV. Ответственность за проведение атаки до сих пор не взяла на себя ни одна антиправительственная организация.

Во второй половине дня военные источники Al Masdar News сообщили о том, что из тюрьмы формирования «Ахрар Аш-Шам» сбежали 40 ИГИЛовцев. СМИ, подконтрольные «Тахрир Аш-Шам», заявили, что члены «Ахрар Аш-Шам» самостоятельно организовали побег террористов ИГ, заключив с ними сделку.

Провинция Хама

В северной части провинции Хама вновь фиксировались интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами террористического объединения «Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой». Оппозиционный интернет-портал Masar Press Net передавал, что артиллерия армии Башара Асада ударила по военным объектам джихадистов в окрестностях города Аз-Закат. О потерях со стороны «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 в живой силе или военной технике все еще не сообщалось.

К вечеру стало известно, что радикалы группировки «Файлак Ар-Рахман», ранее покинувшие территории Восточной Гуты Дамаска по условиям соглашения с силами САР, вступили в ряды формирования «Джейш Аль-Изза», выступающего на стороне Сирийской свободной армии (ССА).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)