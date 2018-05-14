Представитель генсека ООН призвал участников столкновения в секторе Газа проявить сдержанность

Нью-Йорк, 14 мая. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал лидеров движения ХАМАС и руководителей протестующих в секторе Газа предотвратить насилие и провокации.

Дюжаррик отреагировал на столкновения в секторе Газа. Он обратился к силам безопасности Израиля с просьбой максимально ограничить обстрелы.

«ХАМАС и руководители протестующих должны предотвращать все насильственные действия и провокации», — призвал он и другую сторону конфликта.

Представитель ООН попросил участников столкновения проявить максимум сдержанности, чтобы не допустить появления новых жертв. Он отметил, что в больницах не хватает лекарств и оборудования.

«Гуманитарное финансирование и расширенный доступ срочно необходимы, чтобы удовлетворить эти и другие существующие потребности», — констатировал он.

При этом Дюжаррик подчеркнул, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш убежден, что в случае Израиля и Палестины принцип двух государств со столицей в Иерусалиме остается безальтернативным.

Акции протеста проходят в секторе Газа 14 мая на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. По последним данным, число погибших в результате столкновений на границе с сектором Газа палестинцев с израильской армией достигло 52 человек.