Жительница Тамбовской области потеряла трехмесячного сына

Москва, 14 мая. Жительница Тамбовской области обратилась в полицию с заявлением о пропаже трехмесячного сына. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Женщина обратилась в правоохранительные органы вечером в субботу, 12 мая. По ее словам, она отправилась в Москву на попутном транспорте, и в дороге обнаружила, что ее сын исчез. Для выяснения всех обстоятельство произошедшего по факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.

Женщина выдвинула различные версии исчезновения сына, специалисты проверяют их достоверность. Отмечается, что у женщины есть еще один ребенок, в отношении которого она лишена родительских прав.

На данный момент специалисты ищут ребенка, а также выясняют все обстоятельства его исчезновения.