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Жительница Тамбовской области потеряла трехмесячного сына
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    Жительница Тамбовской области потеряла трехмесячного сына

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    Жительница Тамбовской области потеряла трехмесячного сына

    Москва, 14 мая. Жительница Тамбовской области обратилась в полицию с заявлением о пропаже трехмесячного сына. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

    Женщина обратилась в правоохранительные органы вечером в субботу, 12 мая. По ее словам, она отправилась в Москву на попутном транспорте, и в дороге обнаружила, что ее сын исчез. Для выяснения всех обстоятельство произошедшего по факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.

    Женщина выдвинула различные версии исчезновения сына, специалисты проверяют их достоверность. Отмечается, что у женщины есть еще один ребенок, в отношении которого она лишена родительских прав.   

    На данный момент специалисты ищут ребенка, а также выясняют все обстоятельства его исчезновения.

    Автор: Дарья Смолина
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