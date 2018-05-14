Меню
Новости Сирии
Сирия: США строят новую военную базу на востоке провинции Дейр-эз-Зор
Новости Сирии
Сирия: боевики ИГ отступают под натиском правительственных сил на юге Дамаска
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: США строят новую военную базу на востоке провинции Дейр-эз-Зор

    47

    Сирия: США строят новую военную базу на востоке провинции Дейр-эз-Зор

    Дамаск, 14 мая. Соединенные Штаты создают новую военную базу на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на военный источник.

    По данным источника, американские военные строят новую базу в пустыне Бадияна востоке провинции Дейр-эз-Зор. Строительство базы осуществляется якобы для поддержки курдских вооруженных формирований из состава «Демократических сил Сирии» (SDF) в их борьбе против боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Однако в последнее время курды не ведут боевых действий против боевиков ИГ в Дейр-эз-Зоре, усиливая атаки  на позиции сирийской армии.

    Ранее стало известно, что курдские боевики ведут принудительную вербовку мирного населения в провинциях Хасака и Ракка. Накануне курды задержали около 75 мирных жителей в городе Эт-Табка, которые были принудительно завербованы в ряды SDF.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.