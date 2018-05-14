Сирия: США строят новую военную базу на востоке провинции Дейр-эз-Зор

Дамаск, 14 мая. Соединенные Штаты создают новую военную базу на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на военный источник.

По данным источника, американские военные строят новую базу в пустыне Бадияна востоке провинции Дейр-эз-Зор. Строительство базы осуществляется якобы для поддержки курдских вооруженных формирований из состава «Демократических сил Сирии» (SDF) в их борьбе против боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Однако в последнее время курды не ведут боевых действий против боевиков ИГ в Дейр-эз-Зоре, усиливая атаки на позиции сирийской армии.

Ранее стало известно, что курдские боевики ведут принудительную вербовку мирного населения в провинциях Хасака и Ракка. Накануне курды задержали около 75 мирных жителей в городе Эт-Табка, которые были принудительно завербованы в ряды SDF.

1 Организация запрещена на территории РФ.