Сирия новости 14 мая 22.30: курды обвинили мирного жителя в связях с ИГ, террористы казнили двух человек в Ираке

Сирия, 14 мая. Курды задержали мирного жителя в Дейр-эз-Зоре по обвинению в сотрудничестве с ИГИЛ1. Уже завтра будет открыта стратегическая магистраль Дамаск — Хомс. ИГИЛовцы казнили двух человек на реке Тигр в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли точечные авиаудары по позициям боевиков к северо-западу от Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли мечеть «Аль-Кудс» на юге от Дамаска; завершили реконструкцию трассы Дамаск — Хомс.

«Тахрир Аш-Шам»: предпринимает попытки сорвать открытие шоссе Алеппо — Газиантеп.

«Джейш Аль-Изза»: пополнила свои ряды боевиками, эвакуированными из провинции Дамаск.

«Исламское государство»1: обезглавило двух человек в долине реки Тигр в Ираке по подозрению в пособничестве правительственным войскам.

Курды: задержали одного из местных жителей в городе Аль-Басира в провинции Дейр-эз-Зор, обвинив его в сотрудничестве с ИГ1.

Провинция Дамаск

На южных окраинах Дамаска не прекращается ожесточенное противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами террористической группировки «Исламское государство». Согласно информации военного источника в социальной сети Twitter (watanisy), военнослужащие САА отбили у радикалов вооруженной оппозиции мечеть «Аль-Кудс» западнее лагеря Ярмук. Напомним, правительственные подразделения действуют при поддержке со стороны Национальных сил обороны****** (NDF) и проасадовских палестинских отрядов. Кроме того, значительную помощь силам САР оказывают российские ВКС, а также ВВС Сирии.

Провинция Алеппо

Российские военные самолеты возобновили боевые вылеты на западных окраинах столицы провинции после того, как радикалы террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» во главе с «Ан-Нусрой»*** выпустили мины по мирным районам Алеппо. Об этом сообщает информационное агентство Al Masdar News. Напомним, несколько часов назад поступала информация о том, что боевики в очередной раз открыли огонь по административному центру региона. Кроме того, сегодня утром сообщалось об обстрелах со стороны джихадистов в северо-западных кварталах города, в результате чего по меньшей мере один из местных жителей погиб, еще дюжина гражданских лиц получили ранения. По данным военных источников AMN, исламисты намереваются сорвать открытие шоссе Алеппо — Газиантеп, намеченное на ближайшее время.

Провинция Хомс

Между тем в провинции Хомс завтра состоится открытие трассы Дамаск — Хомс, связывающей столицу с центральными и северными регионами САР. Движение по ней было приостановлено на срок более пяти лет. Как передает новостной портал Al Masdar News, правительственные силы полностью завершили реконструкцию стратегической магистрали. Напомним, участок шоссе «М-5» был выведен из эксплуатации, поскольку территории в районе границы между провинциями Хомс и Хама находились в оккупации исламистов вооруженной оппозиции, которые постоянно грабили проезжающие автомобили и прохожих. Вследствие того, что данные районы перешли под контроль САА после эвакуации радикалов на север Сирии, движение по трассе будет возобновлено.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Al Manar News сообщает о том, что Демократические силы Сирии**** (SDF) арестовали одного из местных жителей в городе Аль-Басира в юго-восточной части Дейр-эз-Зора, обвинив его в сотрудничестве с террористами «Исламского государства». Напомним, ранее курдские отряды также неоднократно задерживали неугодных им членов местных племен, бездоказательно заявляя об их связях с террористической группировкой. Вследствие этого ранее арабское население не раз организовывало массовые протесты. В случае если незаконные аресты невиновных гражданских лиц продолжатся, мирные жители могут вновь начать демонстрации.

Провинция Идлиб

Стало известно, что группа боевиков, эвакуированных с территории оазиса Восточная Гута в прошлом месяце, присоединилась к антиправительственной группировке, связанной с Сирийской свободной армией** (ССА). Лидер формирования «Файлак Ар-Рахман» объявил о вступлении в ряды организации «Джейш Аль-Изза». Исламисты заявляют о том, что намерены продолжить борьбу против Сирийской арабской армии (САА). Известно, что отряды «Джейш Аль-Иззы» дислоцируются у границы между Идлибом и Хамой, а также в северной части Латакии.

Ирак

Подконтрольный «Исламскому государству» военный источник в сети Twitter (Terror_Monitor) сообщает о том, что в долине реки Тигр террористами ИГ были обезглавлены два человека, обвиненных в связях с ополченческими отрядами «Хашд Аш-Шааби» и иракским правительством. Точная информация о месте происшествия пока выясняется. Напомним, несмотря на то, что о полном уничтожении ИГИЛ в Ираке было официально объявлено в конце декабря 2017, так называемые «спящие ячейки» террористической группировки все еще осуществляют подпольную деятельность на территории страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)