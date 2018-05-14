Число погибших при столкновении на границе сектора Газа достигло 52 человек

Иерусалим, 14 мая. Число погибших в результате столкновений палестинцев с израильской армией на границе сектора Газа достигло 52 человек. Об этом сообщает официальный представитель министра здравоохранения Палестины Ашраф аль-Кидра агентству Reuters.

Кроме того, различные ранения и травмы получили более двух тысяч человек. По словам аль-Кидры, местные больницы переполнены и отчаянно нуждаются в медикаментах и персонале для оказания помощи пострадавшим.

Лидер Палестины Махмуд Аббас уже объявил трехдневный траур по погибшим в результате столкновений на границе с Израилем. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь поддержал действия израильских войск, заявив, что «каждая страна обязана защищать свои границы».

Причиной протеста стало объявление президента США Дональда Трампа об официальном открытии американского посольства в Иерусалиме в день 70-летия образования Израиля. США ранее признали Иерусалим столицей Израиля, несмотря на претензии палестинцев на восточную часть города. Действия США спровоцировали многотысячную акцию протеста на границе сектора Газа, вылившуюся в стычки палестинцев с израильскими войсками.