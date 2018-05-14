Звезда фильмов о Супермене умерла в США

Москва, 14 мая. Американская актриса Марго Киддер скончалась на 70-м году жизни в штате Монтана. Об этом сообщает Reuters.

По информации издания американская актриса ушла из жизни в воскресенье, 13 мая. О причинах смерти Марго Киддер не сообщается. Изестно, что на протяжении долгих лет она боролась с биполярным расстройством.

Киддер прославилась благодаря роли Лоис Лейн – возлюбленной Супермена в одноименных фильмах. Актриса сыграла в серии фильмов о Супермене: «Супермен» (1978), «Супермен 2» (1980), «Супермен 3» (1983), «Супермен 4: Борьба за мир» (1987). Она также является лауреаткой трех премий «Джинни», «Эмми» и «Сатурн».