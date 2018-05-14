Сирия: САА нанесла артиллерийские удары по террористам в провинции Алеппо

Дамаск, 14 мая. Подразделения Сирийской арабской армии нанесли массированные артиллерийские удары по позициям террористов в провинции Алеппо. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

По данным источника, террористы открыли минометный огонь по жилым кварталам города Алеппо, в результате чего несколько мирных жителей получили ранения. Артиллерийские и ракетные подразделения САА нанесли удары по позициям террористов в ответ на минометные обстрелы. Сирийская артиллерия уничтожила минометные расчеты боевиков, а также военную технику и живую силу террористов.