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Сирия: САА нанесла артиллерийские удары по террористам в провинции Алеппо
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    Сирия: САА нанесла артиллерийские удары по террористам в провинции Алеппо

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    Сирия: САА нанесла артиллерийские удары по террористам в провинции Алеппо

    Дамаск, 14 мая. Подразделения Сирийской арабской армии нанесли массированные артиллерийские удары по позициям террористов в провинции Алеппо. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

    По данным источника, террористы открыли минометный огонь по жилым кварталам города Алеппо, в результате чего несколько мирных жителей получили ранения. Артиллерийские и ракетные подразделения САА нанесли удары по позициям террористов в ответ на минометные обстрелы. Сирийская артиллерия уничтожила минометные расчеты боевиков, а также военную технику и живую силу террористов.

    Автор: Алексей Громов
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