Сирия, 15 мая. Бойцы местного арабского ополчения почти полностью уничтожили важный пункт управления YPG в Хасаке. ВВС США активизировали удары по территориям на восточном берегу Евфрата. САА ликвидировала нескольких членов ИГ1 при попытке проникнуть на позиции войск САР в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили нескольких членов ИГ при попытке проникнуть на западное побережье Евфрата в Дейр-эз-Зоре; оказались под ударами снайперов ИГИЛ1 и ручных гранат боевиков на южной окраине Дамаска.

Курды: продолжают операцию по окончательному захвату территорий за Евфратом, двигаясь в сторону Хаджина; потеряли важный командный пункт в провинции Хасака в результате обстрелов ополченцев «Аль-Каям».

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»):1 пытается привлечь новых сторонников на севере Хамы, дабы запустить наступление против армии САР.

Сирийская свободная армия** (ССА): обвиняется курдами в похищении нескольких гражданских лиц на окраине Африна с целью получения выкупа.

Международная коалиция: нанесла около десяти авиаударов по городу Багуз Фаукани; направила американских солдат на юго-восток Дейр-эз-Зора для помощи курдам, рассчитывая полностью занять местность за Евфратом.

Провинция Дамаск

Террористическая группировка «Исламское государство»1 продолжает удерживать занимаемые позиции в северной части пригорода Хаджар Аль-Асвад и на юге района Ат-Тадамун в южной части Дамаска, используя плотную городскую застройку, передает информационный ресурс в Twitter Terror Monitor. Отмечается, что расстояние между зданиями не превышает двух метров. Пользуясь этим, боевики активизировали огневые засады на военнослужащих Сирийской арабской армии (САА), в частности с применением снайперов и ручных гранат, которыми подразделения войск САР закидываются с верхних этажей и крыш домов. По данным источника, большинство террористов, продолжая упорное сопротивление на юге столицы, осознают, что их анклав вскоре будет полностью ликвидирован, но при этом пытаются нанести как можно больший урон правительственным силам и инфраструктуре Дамаска.

Провинция Алеппо

По данным портала Afrin Media Center, подконтрольного курдским группировкам, боевики протурецких отрядов Сирийской свободной армии (ССА) похитили нескольких мирных граждан на окраине Африна. Жители, возвращавшиеся в свои дома после эвакуации, были незаконно задержаны исламистами ССА на КПП «Теранд». Целью похищения является получение выкупа от родственников арестованных, утверждает источник. Напомним, что данный город и весь одноименный кантон на северо-востоке провинции Алеппо были окончательно захвачены «Свободной армией» и турецкими войсками в марте текущего года в рамках антикурдской военной операции Анкары «Оливковая ветвь».

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские отряды Демократических сил Сирии (SDF)****, поддерживаемые США, ведут операцию по захвату остальной части Восточного Дейр-эз-Зора, где пока что по-прежнему наблюдается высокая активность остатков бандгрупп ИГИЛ. Источник, связанный с SDF, передает в Twitter (@AfarinMamosta), что курдские радикалы движутся со стороны населенного пункта Аль-Бахра в направлении Хаджина. При этом отмечается, что ранее ВВС международной коалиции сбросили над городом листовки с призывом к джихадистам добровольно сложить оружие и сдаться.

В кампании «Демократических сил» по захвату всех территорий на востоке от Евфрата также принимают участие военнослужащие Соединенных Штатов. По информации новостного центра Euphrates Post, американские солдаты действуют на другом берегу реки параллельно Абу Кемалю у самой границы с Ираком. Подразделения войск США прикрываются авиацией, которая нанесла уже порядка десяти ударов по городу Багуз Фаукани. Сведения о ходе операции, а также о возможных жертвах среди мирных жителей в результате очередных бомбардировок Соединенных Штатов пока уточняются.

Согласно сведениям новостного канала в Twitter (@Syria_Hezb_Iran), военнослужащие САА ликвидировали нескольких боевиков ИГИЛ, пытавшихся вплавь перебраться на западный берег Евфрата — в зону контроля правительственных сил. Предполагается, что террористы базировались в поселении Абу Хасан к востоку от реки и пытались проникнуть в район населенного пункта Абу Мусаллаха. Джихадисты были застрелены патрульными войск САР в воде.

Провинция Хама

По информации местного сирийского источника в сети Twitter (@syria_true), боевики так называемой вооруженной оппозиции, вывезенные на север провинции Хамы из Восточной Гуты по соглашению с сирийским руководством, активизировали пропагандистскую деятельность в регионе. Также исламисты активно ищут новых сторонников, рассчитывая нанести мощный удар по сирийской армии. Главным двигателем данного процесса являются представители исламистского альянса «Хайят Тахрир аш-Шам». Отмечается, что многие жители в связи с этим надеются, что сирийская боевая авиация и ВКС РФ интенсифицируют удары по военным объектам террористов. В оккупации боевиков на этом направлении по-прежнему остается Аль-Латаминский выступ и северо-западные окраины, прилегающие к соседним провинциям Идлиб и Латакия.

Провинция Хасака

Бойцы местного арабского ополчения «Аль-Каям», которые ведут вооруженную борьбу против оккупации США и курдских группировок на северо-востоке Сирии, нанесли мощный удар по одному из ключевых командных пунктов проамериканских Отрядов народной самообороны (YPG) в провинции Хасака. Об этом на своей странице в Twitter (@PamSpencer) сообщает местный активист. Согласно его сведениям, военный объект курдов в результате взрыва был практически полностью уничтожен. Конфликт между населением северо-восточной части САР и курдскими формированиями был вызван противоправными действиями последних. Многочисленные местные источники неоднократно передавали, что радикалы YPG насильственно насаждают свою власть жителям региона, при этом регулярно применяя силу против невооруженных граждан, особенно из числа арабов-суннитов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)