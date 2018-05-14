Минюст РФ раскрыл детали готовящегося законопроекта о самозанятых гражданах

Москва, 14 мая. Министерство юстиции раскрыло детали готовящегося законопроекта, который определит правовой статус самозанятых граждан. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, в проекте закона сообщается, что категорию «самозанятых граждан» можно определить как физлицо, которое самостоятельно осуществляет на свой риск деятельность по оказанию услуг, которая направлена на получение систематического дохода. Также деятельность «самозанятых граждан» основана только на личном участии.

Также самозанятой гражданин не регистрируется как индивидуальный предприниматель. Согласно документу он предоставляет уведомление об осуществлении деятельности в налоговый орган в соответствии с российским законодательством. Согласно законопроекту, предлагаемый уведомительный порядок учета таких граждан в налоговых органах призван максимально упростить для них процедуру легализации, а также послужить стимулом для их законной деятельности в качестве самозанятых граждан в правовом поле.

После закрепления правового статуса самозанятых граждан в законодательстве будут внесены изменения в нормативно-правовые акты.