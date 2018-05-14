Британское посольство отказало в визе племяннице Скрипаля во второй раз

Москва, 14 мая. Посольство Великобритании во второй раз отказало в визе племяннице отравленного экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, сообщил супруг Виктории Скрипаль.

По словам Арсения Елифантьева, его супруга повторно подала документы на британскую визу после отказа в апреле текущего года. Как стало известно, посольство Великобритании в очередной раз ответило отказом.

«Да, отказали», — приводит его слова РИА Новости.

Возможные причины этого решения посольства он не назвал.

Напомним, Лондон обвинил Россию в якобы причастности к отравлению Скрипалей в Солсбери, однако Москва отвергает все обвинения. Никаких доказательств британская сторона так и не представила.