Меню
Общество
Британское посольство отказало в визе племяннице Скрипаля во второй раз
Новости Сирии
Сирия: боевики ИГ отступают под натиском правительственных сил на юге Дамаска
Следующая новость
Загрузка...

    Британское посольство отказало в визе племяннице Скрипаля во второй раз

    74

    Британское посольство отказало в визе племяннице Скрипаля во второй раз

    Москва, 14 мая. Посольство Великобритании во второй раз отказало в визе племяннице отравленного экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, сообщил супруг Виктории Скрипаль.

    По словам Арсения Елифантьева, его супруга повторно подала документы на британскую визу после отказа в апреле текущего года. Как стало известно, посольство Великобритании в очередной раз ответило отказом.

    «Да, отказали», — приводит его слова РИА Новости.

    Возможные причины этого решения посольства он не назвал.

    Британское посольство отказало в визе племяннице Скрипаля во второй раз

    Напомним, Лондон обвинил Россию в якобы причастности к отравлению Скрипалей в Солсбери, однако Москва отвергает все обвинения. Никаких доказательств британская сторона так и не представила.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.