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Игнашевича вызвали в сборную России по футболу
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    Игнашевича вызвали в сборную России по футболу

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    Игнашевича вызвали в сборную России по футболу

    Москва, 14 мая. Защитника столичного футбольного клуба ЦСКА Сергея Игнашевича вызвали в сборную страны. Он заменит футболиста казанского «Рубина» Руслана Камболова, сообщили представители пресс-службы Российского футбольного союза (РФС).

    В пятницу, 18 мая, сборная России по футболу начнет подготовку к чемпионату мира, который пройдет в стране с 14 июня по 15 июля. Российские футболисты будут тренироваться до 20 мая на базе в Новогорске, потом там будут работать спортсмены из Австрии.

    Как сообщили представители РФС, в сборную вызвали Игнашевича. В июле футболисту исполнится 39 лет, последний раз он выступал в составе национальной команды на чемпионате Европы в 2016 году. Известно, что в сборной игрок ЦСКА заменит Камболова.

    Игнашевича вызвали в сборную России по футболу

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    Автор: Катерина Тимошенская
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