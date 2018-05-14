Де Мистура назвал конструктивной встречу с делегацией РФ в Астане

Астана, 14 мая. Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура назвал конструктивной и полезной встречу с российской делегацией на межсирийских переговорах в Астане, передает РИА Новости.

«Мы обсудили все», — сказал де Мистура, отвечая на вопрос о теме переговоров, отметив, что встреча с российской делегацией была конструктивной и полезной.

Напомним, 14 и 15 мая в столице Казахстана проходит девятый раунд переговоров по Сирии. В переговорах принимают участие делегации России, Турции и Ирана, а также представители правительства Сирии и сирийской оппозиции. Делегация ООН во главе со Стаффаном де Мистурой участвует в качестве наблюдателей.