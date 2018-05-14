Бывший замгенсека ООН рассказал о последствиях переноса посольства США в Иерусалим

Москва, 14 мая. Бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе рассказал, к каким последствиям может привести перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Орджоникидзе напомнил, что все европейские страны подписали резолюцию Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН, в которой сказано, что на территории бывшей Палестины должно быть создано два государства – израильское и палестинское. За это проголосовали все, отметил он.

«Меркель, Макрон, Джонсон поднимали этот вопрос с Трампом и уговаривали его этого не делать, потому что это чревато осложнением в отношениях Израиля и Палестины», — отметил бывший заместитель генерального секретаря ООН.

По словам Орджоникидзе, это также может сказаться на санкциях, которые, как считает экс-заместитель генсека ООН, ЕС продлевать не хочет, но сам находится под угрозой ограничений со стороны Соединенных Штатов. Также он добавил, что Вашингтон внесет резолюцию по вопросу переноса посольства на ближайшей ассамблее. По его мнению, окажут поддержку США только небольшие страны, а подавляющее большинство выскажется «против».