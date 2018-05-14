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Путин пригласил лидеров стран ЕАЭС на ЧМ по футболу-2018
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    Путин пригласил лидеров стран ЕАЭС на ЧМ по футболу-2018

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    Путин пригласил лидеров стран ЕАЭС на ЧМ по футболу-2018

    Сочи, 14 мая. Президент России Владимир Путин во время заседания высшего Евразийского экономического совета пригласил лидеров стран ЕАЭС на чемпионат мира по футболу-2018.

    Во время заседания президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пожелал России отлично провести ЧМ по футболу-2018. Он высказал уверенность в том, что принимающая сторона «создаст неповторимую атмосферу праздника», а также организует все мероприятия на высшем уровне. Назарбаев также выразил надежду, что Москва пригласит представителей стран ЕАЭС на чемпионат.

    «Вы все приглашены, — отреагировал Путин. — Я уже об этом говорил. Спасибо вам большое за добрые пожелания».

    Путин пригласил лидеров стран ЕАЭС на ЧМ по футболу-2018

    Ранее Путин сообщил о дате и месте проведения следующего саммита ЕАЭС.

    Автор: Катерина Тимошенская
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