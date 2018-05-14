Сирия: ВКС России предотвратили прорыв террористов в провинции Алеппо

Дамаск, 14 мая. Авиаудары ВКС РФ по позициям террористов в сирийской провинции Алеппо помешали планам боевиков прорвать оборону Сирийской арабской армии (САА). Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

По данным источника, авиация ВКС России нанесла серию ударов по террористам в провинции Алеппо после того, как боевики попытались прорвать линию обороны правительственных сил в районе сирийско-турецкой границы.

Стоит отметить, что боевики возобновили атаки на позиции САА в провинции Алеппо после того, как стало известно, что в ближайшее время власти Сирии планируют открыть шоссе Алеппо — Газиантеп для гражданского транспорта.