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Сирия: ВКС России предотвратили прорыв террористов в провинции Алеппо
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Сирия: боевики ИГ отступают под натиском правительственных сил на юге Дамаска
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    Сирия: ВКС России предотвратили прорыв террористов в провинции Алеппо

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    Сирия: ВКС России предотвратили прорыв террористов в провинции Алеппо

    Дамаск, 14 мая. Авиаудары ВКС РФ по позициям террористов в сирийской провинции Алеппо помешали планам боевиков прорвать оборону Сирийской арабской армии (САА). Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

    По данным источника, авиация ВКС России нанесла серию ударов по террористам в провинции Алеппо после того, как боевики попытались прорвать линию обороны правительственных сил в районе сирийско-турецкой границы.

    Стоит отметить, что боевики возобновили атаки на позиции САА в провинции Алеппо после того, как стало известно, что в ближайшее время власти Сирии планируют открыть шоссе Алеппо — Газиантеп для гражданского транспорта.

    Автор: Алексей Громов
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