Глава минобороны Чехии уволила директора НИИ, признавшегося в тестировании «Новичка»

Прага, 14 мая. Богуслав Шафарж был уволен с должности директора военного НИИ в Брно, который первый в Чехии рассказал о том, что в его институте тестировалось химическое вещество А-230, относящееся к типу «Новичок». Его уволила министр обороны страны Карла Шлехтова, сообщается на сайте ведомства.

«Министр обороны Карла Шлехтова сегодня, в соответствии с законом о госпредприятии, освободила от должности директора НИИ минобороны Богуслава Шафаржа, которому за многолетнюю работу на этом посту выражена благодарность», — говорится в сообщении.

Как стало известно, Шафарж остается сотрудником института. В ближайшее время на должность директора института будет объявлен конкурс, временно руководить НИИ будет заместитель директора Йозеф Грнчиржик, сообщается в ведомстве.

«Лично я думаю, что не совершил никакой ошибки. Можно предполагать, что это произошло из-за того, что случилось вокруг ситуации «Новичок», — цитирует Aktuаlnе Шафаржа.

Он выразил убежденность в том, что предоставил всю информацию, и «вся она была правдивой».

Напомним, в начале мая президент Чехии Милош Земан заявил, что в ноябре прошлого года в НИИ тестировалось вещество А-230. Спустя несколько дней чешский премьер Андрей Бабиш уточнил, что количество вещества было очень малым, и после тестирования оно было уничтожено. Также он назвал словам чешского лидера недоразумением.

Напомним, в британском Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению причастна Москва. Россия все отрицает.